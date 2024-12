Barbat de 45 de ani din Gura Riului, disparut in Germania

Politistii sibieni cauta un barbat in varsta de 45 de ani, care, aflandu-se in Germania, nu a mai putut fi contactat de familie.Astfel, pe 15 decembrie, in jurul orei 20.30, politistii sibieni au fost sesizati de catre un barbat cu privire la faptul ca nu mai poate lua legatura cu tatal sau, MARCU DUMITRU FLORIN, in varsta de 45 de ani, din Gura Raului, acesta aflandu-se pe teritoriul Germaniei. Ultima conversatie telefonica a fiului cu tatal sau a avut loc la data de 15 ... citește toată știrea