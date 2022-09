Barbat de 70 de ani, prins beat la volan. Cand l-a oprit Politia a vrut sa fuga

Un barbat de 70 de ani s-a ales cu dosar penal dupa ce a incercat sa fuga de politisti. El a facut acest gest dupa ce a vazut politistii in trafic si stia ca inainte de a se urca la volan bause. In plus, avea permisul suspendat.Astfel, miercuri seara, in jurul orei 20.00, in municipiul Medias. in timp ce conducea masina pe strada Unirii, la vederea echipajului de politie din cadrul Biroului Rutier Medias, barbatul in varsta de 70 de ani, din comuna Darlos, a tras pe dreapta si a traversat ... citeste toata stirea