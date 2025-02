Barbat de 85 de ani, dat disparut. Cine il vede sa sune la 112

Politistii sibieni cauta un barbat in varsta de 85 de ani, care a plecat de acasa fara a mai reveni, acesta fiind dat disparut de fiica sa."La data de 11 februarie a.c., in jurul orei 09.30, politistii sibieni au fost sesizati de catre o femeie cu privire la faptul ca, in noaptea de 10/11 februarie a.c., tatal sau, VAJOAICA CORNEL, in varsta de 85 de ani, din municipiul Sibiu, a plecat voluntar intr-o directie necunoscuta, fara a mai reveni la domiciliu. Semnalmente: inaltime 165 - 170 cm, ... citește toată știrea