Politistii din cadrul Politiei Orasului Avrig au retinut duminica un barbat in varsta de 34 de ani, din Chirpar, cercetat penal sub aspectul savarsirii infractiunii de furt calificat in forma continuata.Barbatul este banuit ca, in data de 9 iulie a patruns intr-un saivan din apropierea orasului Avrig, de unde a furat un cal. Ulterior, tot el a patruns prin efractie intr-o incapere a unui imobil amplasat in acelasi ... citeste toata stirea