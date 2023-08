In ultimele 24 de ore, politistii sibieni au fost solicitati sa intervina pentru aplanarea a 6 stari conflictuale manifestate intre membrii de familie, in intregul judet. In una dintre situatii, avand in vedere incalcarea ordinului de protectie emis, un barbat a fost retinut pentru 24 de ore.In baza probatoriului administrat de catre politistii din Cisnadie, barbatul, in varsta de 28 de ani, a fost retinut pentru 24 de ore in Centrul de Retinere si Arestare Preventiva al IPJ ... citeste toata stirea