Un barbat din Cisnadie, in varsta de 52 de ani a fost ranit, miercuri, de o masina, pe Calea Dumbravii, dion municipiul Sibiu, in timp ce se deplasa cu trotineta.Politistii Biroului Rutier Sibiu spun ca a fost vorba despre o coliziune intre un autoturism condus de catre un tanar in varsta de 23 de ani, din judetul Olt, si o trotineta condusa de catre un ... citeste toata stirea