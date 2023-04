Politistii din cadrul Politiei Saliste au retinut un barbat in varsta de 38 de ani, din localitate, acesta fiind cercetat penal pentru ca a condus fara permis si conducand sub influenta alcoolului.Politistii sibieni au transmis, joi, ca in seara de Pasti, in jurul orei 20.00, barbatul a condus un autoturism pe strada Livezii desi nu detine acest drept. Totodata, el a refuzat testarea cu aparatul etilotest."Aflat intr-o vadita stare de ebrietate, barbatul a fost insotit la o unitate medicala ... citeste toata stirea