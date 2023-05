Un barbat de 33 de ani, din Valcea, a provocat un accident pe strada Prelungirea Mihai Viteazu, din Selimbar, in urma caruia o femeie a ajuns la spital.Accidentul a avut loc luni noaptea, in jurul orei 22,00. In timp ce conducea un autoturism dinspre strada Rahovei, barbatul in varsta de 33 de ani, din jud. Valcea, nu s-a asigurat la schimbarea benzii de mers si a intrat in coliziune cu un autoturism condus de catre o sibianca in varsta de 23 de ani.In urma ... citeste toata stirea