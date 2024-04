Bazarul Iepurasilor Poznasi: O Reusita la Gradinita Orlat

Gradinita din Orlat a fost gazda unui eveniment plin de culoare si veselie in acest weekend, in cadrul caruia s-a desfasurat un bazar caritabil inedit: Bazarul Iepurasilor Poznasi. Parintii copiilor si doamnele educatoare s-au implicat activ in organizarea si desfasurarea acestui eveniment special, care a avut un scop nobil.Sambata dimineata, curtea gradinitei s-a transformat intr-un adevarat targ, plin de standuri impodobite cu decoratiuni de Paste si diverse produse lucrate manual. Iepurasi ... citește toată știrea