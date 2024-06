BC CSU Sibiu isi pastreaza capitanul. Mirel Dragoste, inca un an in tricoul galben-albastru

BC CSU Sibiu isi pastreaza capitanul si in sezonul viitor. Oficialii gruparii studentesti si Mirel Dragoste au ajuns la un acord pentru a continua colaborarea pana in vara anului 2025, ajungand la patru sezoane consecutive si sapte petrecute in tricoul galben-albastru.Baschetbalistul de 29 de an a jucat 36 de meciuri in sezonul trecut al Ligii Nationale masculine de baschet, avand medii statistice de 8 puncte, 2,5 recuperari si 1,7 pase decisive, in peste 26 de minute/meci petrecute pe ... citește toată știrea