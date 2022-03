Oricat s-ar chinui iarna sa mai dea vreun semn, oricat de greu s-ar lasa dusa, oricat de sceptici ar fi meteorologii, exista la doi pasi de Sibiu un "barometru" care nu da gres niciodata in privinta sosirii primaverii. O lege nescrisa spune ca atunci cand se intorc berzele in Cristian, vine si primavara. Cum primele pasari pot fi deja vazute in cuiburile din comuna ce ... citeste toata stirea