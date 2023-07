Intrarea in vigoare a legii care pedepseste cu inchisoarea persoana care produce un accident rutier fiind sub influenta alcoolului sau a drogurilor nu i-a speriat pe soferii care circula prin judetul Sibiu. Si in weekend au avut loc mai multe accidente si politistii au gasit mai multi soferi fie beti, fie drogati, fie fara permis.Astfel, vineri, in jurul orei 19.45, in Saliste, politistii Serviciului Rutier Sibiu au oprit pentru control un autoturism condus pe strada Foltesti de catre un ... citeste toata stirea