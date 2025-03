Bicicleta din targ sau din magazin? "Totul tine de fitele pe care le ai"

Duminica, Targul "Obor", putin inainte de pranz. Multa lume, majoritatea gura-casca, forfota mare, fum cu aroma de mititei, rostogolit din belsug de peste tot.Primavara se face simtita, iar vanzatorii de biciclete spera sa dea lovitura dupa ce, peste iarna, au cam "somat": "Am marfa multa, toata din Germania si Olanda", isi incepe prezentarea unul dintre vanzatori care are cateva zeci de biciclete asezate pe doua randuri. "Te las si in proba. Dai buletinul garantie, probezi si vezi ce-ti ... citește toată știrea