Biciclisti accidentati pe strazile Iorga si Cristian

IPJ Sibiu informeaza ca politistii Biroului Rutier Sibiu au intervenit, marti, la un accident produs pe strada Nicolae Iorga, din Sibiu.In timp ce conducea un autoturism pe strada Nicolae Iorga spre bd.Mihai Viteazu, un barbat in varsta de 37 de ani, din Selimbar, in intersectia cu strada Luptei, a virat la stanga fara sa acorde prioritate si a acrosat un biciclist, sibian, in varsta de 28 de ani, care circula din sens opus. ... citește toată știrea