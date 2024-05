Biertanul si "Anii drumetiei", ambasadori ai judetului Sibiu

Dupa ce Rasinariul si Biertan au intrat in 2022 in lumea buna a turismului rural, satul lui Goga si Cioran fiind desemnat "Best Tourism Villages", in competitia propusa de Organizatia Mondiala a Turismului (OMT), in 2024 Biertan castiga locul intai la sectiunea "Sat de poveste", in cadrul Galei de la Ateneul Roman, desfasurata marti.Potentialul turistic al judetului Sibiu a fost reconfirmat si prin distinctia acordata programului Anii Drumetiei, unul dintre cele mai apreciate proiecte de ... citește toată știrea