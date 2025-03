Bloc al "Hidroconstructia", scos la licitatie publica la pret de masina

36.388 euro este pretul de pornire al licitatiei publice prin care se scoate la vanzare un intreg bloc in localitatea Marsa, judetul Sibiu. Spre comparatie, un Mercedes clasa E, cu cinci ani vechime si 150.000 kilometri parcursi, costa pe piata auto din Sibiu in jur de 39.000 euro.Construit in anul 1980, blocul T5 din Marsa a fost odinioara locuit de tinerii nefamilisti care lucrau pe fosta platforma industriala intrata in declin in primii ani de dupa Revolutie.Amplasat langa stadionul din ... citește toată știrea