"Blocada" in Sibiu, in weekend. Politistii si jandarmii au avut "clienti" din plin

In perioada 23 - 25 februarie, politistii sibieni, impreuna cu jandarmii din cadrul I.J.J. Sibiu, au actionat in sistem integrat pentru asigurarea climatului optim de ordine si liniste publica si pentru cresterea gradului de siguranta a participantilor la trafic, in cadrul actiunii "Blocada".Peste 250 de politisti si jandarmi au fost prezenti zilnic in strada, in scopul prevenirii si combaterii incalcarii atat a normelor de convietuire sociala, cat si a celor rutiere.Peste 1700 de persoane ... citește toată știrea