BMW detroneaza Mercedes-Benz in topul producatorilor de masini de lux

Mercedes-Benz a fost detronat de BMW dupa ce a anuntat ca a vandut anul trecut 2,05 milioane de vehicule, pierzand titlul global pe segmentul de masini de lux pentru prima data in ultimii cinci ani. Astfel, BMW i-a luat locul cu vanzari de 2,2 milioane de vehicule in 2021, conform informatiilor transmise de DPA si Reuters, citate de Economica.net.Daimler AG a informat ca anul trecut brandul Smart a livrat 38.514 vehicule, in timp ce Mercedes-Benz Vans a vandut 334.210 unitati, un avans de 2,