Boboteaza -Semnificatii, Traditii si Obiceiuri Romanesti

Boboteaza, celebrata pe 6 ianuarie, este una dintre cele mai importante sarbatori din calendarul crestin-ortodox si romano-catolic, marcand momentul Botezului Domnului in apele Iordanului. Aceasta zi cu semnificatii teologice profunde reaminteste de aratarea Sfintei Treimi: Fiul, botezat de Sfantul Ioan Botezatorul, Duhul Sfant coborat in chip de porumbel si glasul Tatalui care spune: "Acesta este Fiul Meu cel iubit, intru care am binevoit".Semnificatia BobotezeiNumita si "Epifania" sau ... citește toată știrea