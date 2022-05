Bogdan Trif: Amenzile contraventionale pot fi contestate si "acasa"

"Un proiect de lege initiat, sustinut si votat de catre PSD vine in ajutorul romanilorDe acum, romanii pot contesta sanctiunile contraventionale (amenzile sau avertismentele) si in judetul in care isi au domiciliul.Inaintea modificarii Ordonantei Guvernului nr. 2/2001 privind regimul juridic al contraventiilor, cei care erau amendati puteau depune contestatie doar la judecatoria in a carei circumscriptie a fost constatata contraventia, ceea ce punea o multime de oameni pe drumuri, ... citeste toata stirea