Bogdan Trif: "Ca de obicei, mi-am tinut cuvantul! Amenzile vor fi anulate!"

"Toate amenzile aplicate pentru necompletarea formularului digital de intrare in Romania (PLF) sunt ANULATE oficial, prin LEGE!Camera Deputatilor (for decizional) a votat, miercuri, proiectul de lege, la care am fost initiator, care prevede anularea tuturor amenzilor aplicate pentru necompletarea formularului digital de intrare in Romania (PLF).Legea a trecut cu putin timp in urma de Senat, a intrat in Camera Deputatilor, unde a fost dezbatuta in comisii si votata in plen, urmand sa fie ... citeste toata stirea