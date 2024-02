Bogdan Trif: Introducerea gazului in Marginime continua

S-a primit finantarea pentru continuarea implementarii sistemului de distributie gaz in Jina, Poiana Sibiului, Tilisca si Rod.Proiectul a fost depus si a obtinut finantare in cadrul POIM (Programul Operational Infrastructura Mare), program ce s-a incheiat la sfarsitul anului 2023. Avand in vedere faptul ca lucrarile nu aveau cum sa fie finalizate la termen, am fost de mai multe ori, impreuna cu primarul comunei Poiana Sibiului, Adrian Iovi, la ministrul Investitiilor si Proiectelor Europene ... citește toată știrea