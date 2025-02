Bogdan Trif: "Klaus Iohannis a iesit pe usa din dos a istoriei"

"Am fost singurul politician din Sibiu care a facut afirmatii publice, in conferinte de presa, atunci cand se bucura de o incredere exprimata in vot, in Sibiu, de 90%, despre faptul ca Iohannis nu este un om corect si mai ales ca nu este un om pregatit sa ocupe cea mai inalta functie in statul roman.Imi aduc aminte ca atunci cand spuneam despre casele domnului Iohannis, de gafele sale politice, de luxul desantat afisat de el, pe bani publici, o buna parte din ziaristii sibieni care ... citește toată știrea