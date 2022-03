Bogdan Trif: Prin lege, companiile romanesti vor fi avantajate la licitatiile publice ale statului

"Saptamana trecuta am votat, impreuna cu colegii mei, proiectul de lege initiat de PSD, de sustinere a capitalului romanesc prin instituirea obligativitatii "criteriului verde" la licitatii, dupa model european. Proiectul a trecut, astfel, de Camera Deputatilor - camera decizionala.Concret, aceasta lege va da o sansa in plus firmelor romanesti de a participa cu succes la licitatiile publice ale statului. In evaluarea ofertelor la licitatii, vor fi punctate suplimentar companiile capabile sa ... citeste toata stirea