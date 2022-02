Bogdan Trif: Proiect de lege pentru copiii care se intorc in tara din Diaspora

"Ieri, am avut onoarea sa fiu votat vicepresedinte al Comisiei pentru Comunitatile de Romani din Afara Granitelor Esarii, din Camera Deputatilor. M-a bucurat faptul ca am primit increderea si votul tuturor membrilor Comisiei, de la toate partidele, pentru aceasta functie.In cadrul aceleiasi sedinte, alaturi de colegii mei, in calitate de coinitiator, am dezbatut un proiect pentru completarea Legii educatiei nationale care sa vina in sprijinul elevilor anterior scolarizati in strainatate, ... citeste toata stirea