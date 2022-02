Bogdan Trif: "PSD elimina amenzile acordate in mod nedrept romanilor"

"La inceputul acestei saptamani, in data de 8 februarie, impreuna cu mai multi colegi din PSD, am depus o initiativa legislativa de anulare a amenzilor date de Directia de Sanatate Publica (DSP) romanilor care s-au intors recent din strainatate.Propunerea de lege este inaintata spre dezbatere si aprobare in regim de urgenta, pentru anularea amenzilor contraventionale pe care romanii le-au primit pentru necompletarea formularului PLF.Din decembrie 2021, dupa intrarea in vigoare a Ordonantei ... citeste toata stirea