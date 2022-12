Bogdan Trif: PSD sustine infiintarea unui camin pentru varstnici in Copsa Mica

"Primaria Copsa Mica, sustinuta de celelalte primarii din zona, solicita Consiliului Judetean asocierea intr-un parteneriat pentru infiintarea unei unitati de asistenta medico-sociala (camin de batrani).Este necesar un camin pentru varstnici pentru ca in Copsa Mica si comunele limitrofe sunt foarte multi tineri plecati la munca in tara sau strainatate, iar parintii si bunicii sunt lasati singuri, fara niciun ajutor si sprijin.La invitatia domnului primar Daniel-Tudor Mihalache, am fost la ... citeste toata stirea