Bogdan Trif, vot pentru "un om care a demonstrat ca este un lider"

Deputatul Bogdan Trif, presedinte al PSD Sibiu, a votat duminica, la una dintre sectiile de votare aflate in incinta Colegiului Tehnic Energetic Sibiu, in jurul orei 10.30."Am votat astazi pentru stabilitate, am votat cu un om care stie sa uneasca oameni, sa adune oameni. Am votat cu un om care a demonstrat ca este un lider, ca stie sa conduca, ca a avut grija de seniorii Romaniei, de agricultorii Romaniei, ca a dezvoltat infrastructura Romaniei intr-un ritm alert. In ultimii ... citește toată știrea