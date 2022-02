Bond a plecat in cautarea unui sibian care s-a ratacit la alergat

Un barbat in varsta de 44 de ani a plecat de acasa, luni, din Cisnadioara si i-a spus sotiei ca merge sa faca miscare. Vazand ca nu se intoarce, femeia a anuntat politistii."Politistii sibieni au fost sesizati de catre o femeie cu privire la faptul ca, la data de 21 februarie a.c., in jurul orei 14,30, sotul sau, Dan Flaviu, in varsta de 44 de ani, a plecat de la domiciliul unor prieteni, din localitatea Cisnadioara, fara a mai reveni. Din verificarile efectuate, s-a stabilit ca (...) ... citeste toata stirea