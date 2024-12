Bradul stramosesc din Muntii Cindrelului, simbol al sanatatii, bogatiei si reinnoirii

E vremea impodobirii bradului in case, e vremea cand Mosul va aseza sub el darurile mult asteptate. Ultimii ani au adus in casele multora brazi artificiali, e drept, mai trainici, dar lipsiti de acel miros inconfundabil. Astazi vom vorbi despre un altfel de pom de Craciun, unul impodobit nu in sufragerie, ci in mijlocul naturii, povestea lui fiind "spusa" pe pagina de socializare a presedintei CJ, Daniela Cimpean:"Intre miile de brazi ce mandri se inalta pe culmile Cindrelului, se afla unul ... citește toată știrea