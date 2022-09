Brasovean, fals comerciant pe platforme online, prins la Sibiu

Un barbat in varsta de 32 de ani, din Brasov, a fost de politistii Biroului Investigatii Criminale Sibiu, fiind cercetat penal pentru tentativa la infractiunea de inselaciune (3 acte materiale), fals in inscrisuri sub semnatura privata si fals material in inscrisuri oficiale.In perioada 25 iulie 2021 - 26 iunie 2022, barbatul ar fi indus in eroare mai multe persoane prin intermediul unei platforme de vanzari online. De fapt, el a postat anunturi cu privire la vanzarea mai multor produse ... citeste toata stirea