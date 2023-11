O lucrare a unui compozitor luxemburghez contemporan va fi interpretata de orchestra Filarmonicii de Stat Sibiu, in aceasta seara, sub auspiciile festivalului Minunata Muzica Noua / Brave New Music, editia a IV-a. Este vorba despre Simfonia nr. 5 op. 164 pentru orchestra de coarde, de Jeannot Heinen (1937-2009).La concert va fi prezent ne vom bucura si Daniel Plier, consul onorific al Marelui Ducat de Luxemburg la Sibiu, care va purta mesajul conationalilor sai catre publicul sibian. ... citeste toata stirea