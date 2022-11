Bucurestean care a furat obiecte din masina Politiei Sibiu, retinut

Un bucurestean care este acuzat ca la finalul lunii septembrie a furat obiecte dintr-o masina a Politiei Sibiu, care era parcata in fata institutiei, a fost retinut, joi, sub acuzatia de furt calificat.Potrivit reprezentantilor Politiei Sibiu, barbatul in varsta de 28 de ani, din Bucuresti, a fost retinut joi de politistii de la investigatii criminale din cadrul Politiei municipiului Sibiu. El este banuit de furt dintr-o autospeciala de politie utilizata de politistii din cadrul Biroului ... citeste toata stirea