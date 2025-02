"Bulina rosie" pentru rau-platnici: restantierii raman cu gunoiul la poarta!

Decizie radicala in cazul locuitorilor comunei Tarnava, care nu si-au achitat taxa de salubrizare: pubelele cu deseuri nu le vor mai fi ridicate.Masura a fost luata de primarul Mihai Feisan, cel care la momentul preluarii mandatului, pe 31 octombrie 2024, s-a trezit cu o somatie de plata din partea operatorului de salubritate: "Era vorba de o datorie de 130.000 lei, pentru care Eco-Sal Medias a solicitat popriri pe diverse bunuri ale primariei. Am luat lista rau-platnicilor si am constatat ca ... citește toată știrea