Cablaj metropolitan si iluminat eco in Zona Industriala Vest, printre investitiile incluse in bugetul Sibiului

In curs de executie a lucrarilor:Reabilitarea si modernizarea cladirii Adapostului de NoapteModernizarea si eficientizarea sistemului de iluminat public in Municipiul SibiuLucrari contractate pentru care urmeaza inceperea executiei acestora:Cablaj metropolitan strada ConstitutieiIn curs de contractare a executiei lucrarilor:Realizare iluminat eco-eficient in Zona Industriala VestElaborare documentatii tehnico-economice:Actualizarea Planului Urbanistic General al ... citeste toata stirea