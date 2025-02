Cadou de 8 Martie de la Brukenthal: o expozitie Tonitza

Cu prilejul Zilei Internationale a Femeii, Muzeul National Brukenthal anunta vernisarea expozitiei "Tonitza". In cadrul acesteia va fi expusa si pictura "Maternitate", realizata in perioada 1927-1929 de Nicolae Tonitza, lucrarea fiind lotul cel mai valoros din licitatia de toamna "Top 100 mari maestri ai artei romanesti" organizata de Artmark la 22 octombrie 2024.Expozitia va fi vernisata vineri, 7 martie, de la ora 10, la Galeria de Arta Nationala si ii are curatori pe dr. Alexandru ... citește toată știrea