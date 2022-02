Cadouri pentru Sf. Valentin, 1 si 8 Martie, pe domeniul public

Primaria Sibiu a stabilit modul de ocupare a domeniului public de catre comerciantii interesati sa vanda produse pentru sarbatoarea Sf. Valentin, 1 si 8 Martie.In Sibiu vor fi 95 de standuri: 40 de spatii pe str. Nicolae Balcescu (intre Farmacia 24 si str. Al. P. Ilarian), 13 standuri in Piata Huet, sapte standuri in Piata Unirii, in fata magazinului Dumbrava, 35 de standuri in cartierele orasului, in zonele: V. Aaron, B-dul M. Viteazu, Ciresica, V. Aurie, Strand, Turnisor, Terezian, Piata 1 ... citeste toata stirea