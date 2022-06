Cadrele didactice din Porumbacu de Jos invata tehnici noi de impartasire a actului educational

Recent, Daniela Stroe si Nicoleta Neagu, cadre didactice de la Scoala Gimnaziala Porumbacu de Jos au participat la modulele de pregatire "Integrated curriculum - Teaching global skills", desfasurate in Helsinki (Finlanda). Participarea la acest module a fost cuprinsa in programul de activitati prevazute in cadrul Proiectului Erasmus + "Scoala, locul unde ma simt bine", aflat in derulare inca din anul scolar 2020 - 2021 la institutia de invatamant din Porumbacu de Jos. Alaturi de cadrele ... citeste toata stirea