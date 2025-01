Cainii maidanezi creeaza probleme in comuna Turnu Rosu

In ultima perioada, comuna Turnu Rosu trece printr-o situatie delicata cauzata de numarul mare de caini fara stapan care circula liberi pe strazi. Locuitorii din Turnu Rosu cat si cei din Sebesu de Jos reclama, prin diverse metode, inmultirea cainilor vagabonzi si trag atentia asupra agresivitatii acestora, semnaland chiar situatii in care oamenii s-au deplasat anevoios spre locurile de munca, spre gara CFR sau, in cazul copiilor, spre scoli, din cauza haitelor.Primaria comunei Turnu Rosu ... citește toată știrea