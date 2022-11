Cainii plimbati prin padure pot fi in pericol. Ce facem daca inghit o ciuperca otravitoare

Multi proprietari de animale de companie prefera sa isi plimbe cainii in locuri linistite, departe de traficul urban. Sibiul e ofertant in astfel de spatii, existand paduri unde locuitorii isi pot plimba prietenii patrupezi. Chiar daca pare un loc sigur, padurea poate ascunde pericole. Unele dintre acestea sunt ciupercile otravitoare. Multi considera ca un caine face diferenta intre ciupercile otravitoare si cele comestibile ori ca toxicitatea primelor il respinge. In realitate, e vorba doar ... citeste toata stirea