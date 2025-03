"Calaretii rosii" obtin un punct in prelungirile meciului cu Concordia dintr-un penalti

Echipa din Selimbar a terminat la egalitate pe terenul Concordiei ultimul lor meci din sezonul regular. Calaretii rosii" au fost condusi cu 2-0, dar au inscris de doup ori in ultimele 20 de minute, obtinand un punct in extremis.Ilfovenii au deschis scorul in minutul 13, prin fundasul stanga Petcu. Alexandru Boiciuc, golgeterul esalonului secund, a dublat avantajul Concordiei la 11 minute de la reluare cu un sut din interiorul careului de 16 metri.Sibienii au fost aproape sa reduca din ... citește toată știrea