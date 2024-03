Cald, rece, apoi iar cald, la Sibiu, in prima saptamana din aprilie

Prima saptamana a lunii aprilie debuteaza cu o vreme deosebit de calda. Urmeaza o scurta racire, ceva ploi, dupa care temperaturile incep sa revina la normalul perioadei. La finalul saptamanii, vremea va fi calda si este posibil sa ploua.Luni, vremea va fi deosebit de calda. Cerul va fi variabil, cu unele innorari trecaoare in cursul zilei, noaptea cu totul izolat in zona montana se vor semnala averse de ploaie. In cursul zilei vantul va prezenta unele intensificari in sudul judetului, cu ... citește toată știrea