Calea Dumbravii, intre asfalt ca in palma si pericole pentru soferi

Calea Dumbravii, una dintre cele mai importante artere reabilitate in ultima perioada, a fost si motiv de nemultumire pentru foarte multi sibieni. Lucrarile de pe aceasta strada vor fi in curand finalizate, dar proiectul prin care au fost amenajate carosabilul, trotuarele, locurile de parcare sau pistele pentru biciclete este, dupa parerea unora dintre locuitorii orasului, unul incapabil sa rezolve adevaratele probleme din trafic. De altfel, in trecut, au existat mai multe petitii ale ... citeste toata stirea