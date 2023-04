In dupa-amiaza zilei de 19 aprilie, la "Muzeul Gazelor Naturale" - Romgaz din Medias, intr-o ambianta placuta, cu un numeros public, s-a lansat volumul "Marea Renastere - Iesirea din Matrix", al carui autor este dr. Calin Georgescu, un intelectual de marca, specialist in dezvoltare durabila (stiinta care se ocupa cu echilibrul dintre resursele Terrei si consumul acestora).Prezentul volum se inscrie in sirul operelor redactate si publicate de autor, expert de aproape douazeci de ani in ... citeste toata stirea