Campanie a politistilor sibieni impotriva violentei elevilor din scoli

Cu ocazia Zilei Internationale pentru Nonviolenta in Scoala, care are loc pe 30 ianuarie, politistii Biroului Siguranta Scolara Sibiu, alaturi de Politia Orasului Avrig, au desfasurat o serie de activitati informativ-preventive in unitatile de invatamant din judet. Obiectivul acestora a fost constientizarea elevilor cu privire la efectele violentei si promovarea unui climat scolar sigur si armonios.Activitatile au avut loc la Liceul Tehnologic Marsa, Liceul de Arta Sibiu si Scoala Gimnaziala ... citește toată știrea