Campanie de colectare a deseurilor voluminoase, periculoase si DEEE, la Racovita si Sebesu de Sus

Vineri, 4 octombrie, in comuna Racovita se va desfasura o campanie de colectare a deseurilor voluminoase, DEEE (deseuri electrice, electronice si electrocasnice) si a deseurilor periculoase.Pentru a fi preluate de angajatii operatorului de salubritate, aceste deseuri trebuie depuse in fata fiecarei proprietati. Campania se desfasoara in ambele sate ale comunei (Racovita si Sebesu de Sus).Primaria comunei Racovita informeaza locuitorii ca in categoria deseurilor voluminoase intra urmatoarele: ... citește toată știrea