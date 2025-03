Soma organizeaza o noua campanie de colectare gratuita a deseurilor voluminoase, inclusiv deseurile de echipamente electronice si electrice (DEEE). Reprezentantii Primariei Sibiu anunta ca in perioada 17-21 martie colectarea va avea loc in zonele de blocuri, iar in perioada 31 martie - 4 aprilie, in zonele de case.Deseurile voluminoase sunt: mobilier din casa si din gradina, jucarii de mari dimensiuni, usi, ferestre, coavoare, etc. Tot ce trebuie sa faca sibienii este sa scoata deseurile ... citește toată știrea