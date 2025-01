Cana din aur si argint realizata in 1682, expusa la Muzeul National Brukenthal

Muzeul National Brukenthal detine cea mai importanta colectie de orfevrarie transilvaneana. Vizitatorii pot vedea in Galeria de Arta Nationala a muzeului aceasta piesa realizata la Sibiu in 1682."Aceasta cana, realizata de aurarul Sebastian Hann in anul 1682, cantareste nu mai putin de 1241 de grame, fiind realizata din aur si argint. ... citește toată știrea