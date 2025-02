Cand au loc tragerile din Poligonul Poplaca, in luna februarie

Tragerile in poligonul automatizat Poplaca continua si in luna februarie. Se vor executa trageri cu munitie reala, cu armament usor, dar si trageri cu munitie de manevra."In luna februarie, unitatile militare din garnizoana Sibiu vor executa trageri dupa urmatorul program: cu munitie reala, cu armamentul usor de infanterie, pentru derularea procesului de instructie a militarilor: 12 februarie, in intervalul orar 08.30-15.30; 19 februarie, in intervalul orar 08.30-17.00; 24 februarie, in ... citește toată știrea