Luni, Desi temperaturile vor scadea usor, vremea va fi calda pentru aceasta perioada si in general frumoasa. Cerul va fi variabil, cu unele innorari in zonele montane. Izolat vor fi conditii de averse slabe de ploaie, indeosebi la munte. Vantul va sufla slab si moderat in zonele joase, cu intensificari temporare in cursul zilei, ce pot depasi 45-50 km/h, iar in zonele montane inalte, 70 km/h, in special pe creste. Temperaturile maxime se vor incadra intre 27 si 30 de grade, iar cele minime ... citeste toata stirea